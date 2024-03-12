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قتيل وجرحى في غارة للاحتلال في منطقة (البقاع) شرقي لبنان

3/12/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 3 (كونا) -- قتل شخص وجرح 10 آخرون اليوم الثلاثاء في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة سكنية في منطقة (البقاع) شرقي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران استهدف مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق في محلة (ضهور العيرون) على طريق بعلبك- رياق الدولية بين بلدتي (السفري) و(سرعين).
واضافت الوكالة ان طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منزلا عند أطراف بلدة (النبي شيت) في (البقاع) أيضا وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
ويأتي هذا الاستهداف بعد غارتين شنهما الاحتلال الاسرائيلي أمس الاثنين في منطقة (البقاع) أيضا وسقط على إثرهما قتيل وأصيب آخرون بجروح.
وفي سياق المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها في بيانات متفرقة قصف مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة (كيلع) والقاعدة الصاروخية والمدفعية في (يوآف) ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها "بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".
واستهدف مقاتلو "المقاومة" موقع (الراهب) بصاروخ بركان والأجهزة التجسسية في موقعي (بركة ريشا) و(جل العلام).
واضافت الوكالة الوطنية ان وحدات الجيش اللبناني عثرت على مسيرة للاحتلال الإسرائيلي "تحمل صاروخا سقطت وتحطمت تحت الطريق العام عند مدخل بلدة حراجل الكسروانية كانت تحلق متجهة الى البقاع لتنفيذ غارة".
وأشارت الى ان الخبير العسكري في الجيش عمل على تفكيك الصاروخ فيما عملت وحدات الجيش على نقل المسيرة المتحطمة من المكان.
يذكر ان لبنان يشهد منذ اكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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