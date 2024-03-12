قتيل وجرحى في غارة للاحتلال في منطقة (البقاع) شرقي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 3 (كونا) -- قتل شخص وجرح 10 آخرون اليوم الثلاثاء في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة سكنية في منطقة (البقاع) شرقي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران استهدف مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق في محلة (ضهور العيرون) على طريق بعلبك- رياق الدولية بين بلدتي (السفري) و(سرعين).
واضافت الوكالة ان طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منزلا عند أطراف بلدة (النبي شيت) في (البقاع) أيضا وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
ويأتي هذا الاستهداف بعد غارتين شنهما الاحتلال الاسرائيلي أمس الاثنين في منطقة (البقاع) أيضا وسقط على إثرهما قتيل وأصيب آخرون بجروح.
وفي سياق المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها في بيانات متفرقة قصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة (كيلع) والقاعدة الصاروخية والمدفعية في (يوآف) ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها "بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".
واستهدف مقاتلو "المقاومة" موقع (الراهب) بصاروخ بركان والأجهزة التجسسية في موقعي (بركة ريشا) و(جل العلام).
واضافت الوكالة الوطنية ان وحدات الجيش اللبناني عثرت على مسيرة للاحتلال الإسرائيلي "تحمل صاروخا سقطت وتحطمت تحت الطريق العام عند مدخل بلدة حراجل الكسروانية كانت تحلق متجهة الى البقاع لتنفيذ غارة".
وأشارت الى ان الخبير العسكري في الجيش عمل على تفكيك الصاروخ فيما عملت وحدات الجيش على نقل المسيرة المتحطمة من المكان.
يذكر ان لبنان يشهد منذ اكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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