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الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون

3/12/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 12 - 3 (كونا)-- أعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان بولاية العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن كان المقر تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال الجيش في بيان "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء السودان الذين يعملون جنبا إلى جنب معها من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة من الدول الأخرى".
وأضاف البيان أن "الجيش السوداني سيطر على كامل أم درمان القديمة بعد دخول مقر الإذاعة والتلفزيون في ظل مواصلة قوات الدعم السريع للانتهاكات".
وبحسب بيان سابق للجيش اندلعت مواجهات في محيط مقر الاذاعة فجر اليوم وقام الجيش بتدمير نحو 40 سيارة مقاتلة وقتل عشرات المقاتلين.
وتسببت الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ال15 من ابريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا فيما هجر نحو 11 مليون شخص من بينهم 9 ملايين نازح ما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم. (النهاية)

م ع م / أ م س



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