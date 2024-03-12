الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 12 - 3 (كونا)-- أعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان بولاية العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن كان المقر تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال الجيش في بيان "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء السودان الذين يعملون جنبا إلى جنب معها من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة من الدول الأخرى".
وأضاف البيان أن "الجيش السوداني سيطر على كامل أم درمان القديمة بعد دخول مقر الإذاعة والتلفزيون في ظل مواصلة قوات الدعم السريع للانتهاكات".
وبحسب بيان سابق للجيش اندلعت مواجهات في محيط مقر الاذاعة فجر اليوم وقام الجيش بتدمير نحو 40 سيارة مقاتلة وقتل عشرات المقاتلين.
وتسببت الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ال15 من ابريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا فيما هجر نحو 11 مليون شخص من بينهم 9 ملايين نازح ما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم. (النهاية)
م ع م / أ م س
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