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(الأوقاف) الكويتية تصدر تعميما بفحص الشهادات الدراسية لموظفيها من حملة المؤهلات فوق الثانوية

3/12/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني
الكويت - 12 - 3 (كونا) -- أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم الثلاثاء تعميما إداريا بفحص الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين.
وقال المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك يأتي عملا بكتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بفحص الشهادات الدراسية المتضمن ضرورة تزويده بحصر أسماء وبيانات موظفي الوزارة من المواطنين والمقيمين.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير الدكتور منيف الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزارة أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية منصة خاصة لفحص المؤهلات الدراسية سواء كانت للموظفين المواطنين أو المقيمين.
وأكد الهاجري ضرورة إرفاق الشهادة الدراسية وما يفيد معادلتها من وزارة التعليم العالي إذا كان المؤهل من خارج دولة الكويت.
وذكر أنه "على الرئيس المباشر متابعة موظفيه للتأكد من قيامهم بإدخال البيانات المطلوبة وأهمها بيانات شهاداتهم الدراسية على النافذة المخصصة مرفقا بها الشهادات والمعادلات إن وجدت في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور التعميم".
ولفت إلى أن "الموظف يتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال التأخر وعدم القيام بإدخال البيانات المطلوبة والواردة بالنافذة المشار إليها خلال الفترة المحددة".(النهاية)

ع ظ / ح ع ا ب



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