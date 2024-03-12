التلفزيون الإسباني: انطلاق أول سفينة مساعدات إسبانية إلى غزة من قبرص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 3 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن سفينة إسبانية على متنها 200 طن من المواد الغذائية أبحرت اليوم الثلاثاء من ميناء في قبرص باتجاه قطاع غزة.
وأضاف التلفزيون أن السفينة التابعة لمنظمة (أوبن أرمز) غير الحكومية انطلقت من ميناء (لارنكا) في قبرص لفتح طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان غزة مشيرا إلى أنها أول سفينة تحمل مساعدات إلى القطاع.
ونقل التلفزيون عن متحدثة باسم المنظمة التي تدير السفينة القول إن الرحلة إلى غزة تستغرق حوالي 15 ساعة لكنها قد تستغرق في الظروف الحالية يومين أو أكثر.
وأوضحت المتحدثة أن الرحلة تأتي بالتعاون بين الحكومة الإماراتية ومنظمة (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية التي أسسها الطاهي الإسباني خوسيه أندريس وقبرص ومنظمة (أوبن أرمز) الإسبانية.
وأشارت إلى أن السفينة تحمل مواد غذائية فقط منها الدقيق والأرز والمعلبات لافتة إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل فتشت السفينة والحمولة بدقة قبل السماح لها بالإبحار.
وذكرت أن السفينة ستفرغ المساعدات وتعود إلى قبرص لتكرار العملية قدر الإمكان معربة عن أملها في انضمام المزيد من المنظمات والشركاء إلى العملية "لإنقاذ أهل غزة من المجاعة". (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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