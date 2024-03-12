Tuesday, 12 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التلفزيون الإسباني: انطلاق أول سفينة مساعدات إسبانية إلى غزة من قبرص

3/12/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 3 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن سفينة إسبانية على متنها 200 طن من المواد الغذائية أبحرت اليوم الثلاثاء من ميناء في قبرص باتجاه قطاع غزة.
وأضاف التلفزيون أن السفينة التابعة لمنظمة (أوبن أرمز) غير الحكومية انطلقت من ميناء (لارنكا) في قبرص لفتح طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان غزة مشيرا إلى أنها أول سفينة تحمل مساعدات إلى القطاع.
ونقل التلفزيون عن متحدثة باسم المنظمة التي تدير السفينة القول إن الرحلة إلى غزة تستغرق حوالي 15 ساعة لكنها قد تستغرق في الظروف الحالية يومين أو أكثر.
وأوضحت المتحدثة أن الرحلة تأتي بالتعاون بين الحكومة الإماراتية ومنظمة (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية التي أسسها الطاهي الإسباني خوسيه أندريس وقبرص ومنظمة (أوبن أرمز) الإسبانية.
وأشارت إلى أن السفينة تحمل مواد غذائية فقط منها الدقيق والأرز والمعلبات لافتة إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل فتشت السفينة والحمولة بدقة قبل السماح لها بالإبحار.
وذكرت أن السفينة ستفرغ المساعدات وتعود إلى قبرص لتكرار العملية قدر الإمكان معربة عن أملها في انضمام المزيد من المنظمات والشركاء إلى العملية "لإنقاذ أهل غزة من المجاعة". (النهاية)

ه ن د / م ع ع




MENAFN12032024000071011013ID1107968352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث