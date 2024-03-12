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البرلمان العربي يرحب بنتائج اجتماع الجامعة العربية بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا

3/12/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 3 (كونا) -- رحب البرلمان العربي بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة وضم رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في هذه الدولة.
كما رحب البرلمان العربي في بيان اليوم الثلاثاء باتفاق الأطراف الثلاثة على تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتوحيد المناصب السيادية والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق وتنفيذه.
وأكد دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما جدد البرلمان العربي موقفه الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها ورفضه التدخلات الخارجية مؤكدا أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وكانت جلسة الحوار الليبي قد عقدت تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله.
وهدفت الجلسة إلى تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية.
وأثمر اجتماع القادة الليبيين تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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