البرلمان العربي يرحب بنتائج اجتماع الجامعة العربية بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 3 (كونا) -- رحب البرلمان العربي بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة وضم رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في هذه الدولة.
كما رحب البرلمان العربي في بيان اليوم الثلاثاء باتفاق الأطراف الثلاثة على تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتوحيد المناصب السيادية والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق وتنفيذه.
وأكد دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما جدد البرلمان العربي موقفه الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها ورفضه التدخلات الخارجية مؤكدا أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وكانت جلسة الحوار الليبي قد عقدت تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله.
وهدفت الجلسة إلى تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية.
وأثمر اجتماع القادة الليبيين تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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