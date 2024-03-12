استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام لتهنئة سمو أمير البلاد بحلول شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- في أجواء تفيض بالود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء اليوم وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي حيث استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات. (النهاية) م ص ع
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