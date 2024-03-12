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استمرار توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام لتهنئة سمو أمير البلاد بحلول شهر رمضان المبارك

3/12/2024 2:37:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- في أجواء تفيض بالود والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء اليوم وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي حيث استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات. (النهاية) م ص ع

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