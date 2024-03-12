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سفير دولة الكويت لدى الأردن يبحث مع (الهيئة الخيرية الأردنية) إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

3/12/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 12 - 3 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري مع رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن اليوم الثلاثاء آلية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة.
وقال السفير المري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباحثات إن الجانبين ناقشا دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية غزة وتأمين وصولها بشكل كامل وشامل إلى القطاع.
وأكد أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تتولى مسؤولية تنفيذ عملية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب الأردني وهي المعنية بالتنسيق والتعاون بهذا الشأن.
وأشاد بعمليات الإنزال التي يقوم بها الجيش الأردني لعدد من المواقع في قطاع غزة وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة والجهود التي يبذلها الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للتخفيف من آثار الحرب على القطاع وإيقافها.
وبين المري أن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا تعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء في الدول الصديقة على بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش الأزمة الإنسانية الحالية.
وذكر أن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية سيرت جسرا جويا لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك عبر 48 طائرة إغاثة حملت المواد الغذائية والإعاشة والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية والمعدات الصحية. (النهاية) ع م ن / م ع ع

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