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الهند تعلن احتجاز قارب باكستاني قبالة سواحلها واعتقال طاقمه

3/12/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 3 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الثلاثاء احتجاز قارب باكستاني واعتقال طاقمه قبالة سواحلها على بحر العرب في عملية مشتركة بين القوات البحرية والجوية.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن قوات خفر السواحل احتجزت في العملية المشتركة القارب الباكستاني وعلى متنه طاقم مكون من ستة أفراد مشيرة إلى أن كان يحمل "مخدرات تزن 80 كيلوغراما".
وأضافت أنه جرى رصد القارب على بعد نحو 350 كيلو مترا قبالة سواحل مدينة (بوربندر) بولاية (غوجارات) شمال غربي الهند. (النهاية)

ا ت ك / أ م س




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