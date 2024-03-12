الهند تعلن احتجاز قارب باكستاني قبالة سواحلها واعتقال طاقمه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 3 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم الثلاثاء احتجاز قارب باكستاني واعتقال طاقمه قبالة سواحلها على بحر العرب في عملية مشتركة بين القوات البحرية والجوية.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن قوات خفر السواحل احتجزت في العملية المشتركة القارب الباكستاني وعلى متنه طاقم مكون من ستة أفراد مشيرة إلى أن كان يحمل "مخدرات تزن 80 كيلوغراما".
وأضافت أنه جرى رصد القارب على بعد نحو 350 كيلو مترا قبالة سواحل مدينة (بوربندر) بولاية (غوجارات) شمال غربي الهند. (النهاية)
ا ت ك / أ م س
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