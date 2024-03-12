مصر: استمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية اليومية على شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 3 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الثلاثاء مواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصفة يومية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع نظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي.
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان أن أعمال الإسقاط الجوي تأتي بصفة يومية مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر (رفح) البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن ذلك يأتي استمرارا لجهود مصر في تقديم الدعم والمعاونة للفلسطينيين خاصة في شهر رمضان المبارك. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
MENAFN12032024000071011013ID1107968347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.