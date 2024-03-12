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مصر: استمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية اليومية على شمال غزة

3/12/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 3 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الثلاثاء مواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصفة يومية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع نظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي.
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان أن أعمال الإسقاط الجوي تأتي بصفة يومية مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر (رفح) البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن ذلك يأتي استمرارا لجهود مصر في تقديم الدعم والمعاونة للفلسطينيين خاصة في شهر رمضان المبارك. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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