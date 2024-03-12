الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية لدعم نضال المرأة الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 12 آذار (بترا)- دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومختلف مؤسساته الحقوقية إلى دعم المرأة الفلسطينية في مسيرة نضالها.
وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لضمان أمنه وسلامته، وتحمل مسؤولياته تجاه رفع الظلم عنه، والالتزام بتطبيق الأطر القانونية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، والأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية على هامش أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم لجنة المرأة العربية تحت عنوان: "كسر القيود.. سعي النساء في غزة للحياة".
ويهدف الاجتماع إلى التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية ضمن أُطر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد النساء والفتيات في غزة.
من جهته، أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، السفير ماجد عبد الفتاح، تقدير الجامعة العربية والعالم العربي لكل الجهود الهادفة إلى عدم إفلات إسرائيل من العقاب.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
12/03/2024 21:05:23
MENAFN12032024000117011021ID1107968346
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