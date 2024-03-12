الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية لدعم نضال المرأة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 آذار (بترا)- دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومختلف مؤسساته الحقوقية إلى دعم المرأة الفلسطينية في مسيرة نضالها.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لضمان أمنه وسلامته، وتحمل مسؤولياته تجاه رفع الظلم عنه، والالتزام بتطبيق الأطر القانونية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، والأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية على هامش أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم لجنة المرأة العربية تحت عنوان: "كسر القيود.. سعي النساء في غزة للحياة".

ويهدف الاجتماع إلى التواجد الدولي لقضية المرأة الفلسطينية ضمن أُطر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد النساء والفتيات في غزة.

من جهته، أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، السفير ماجد عبد الفتاح، تقدير الجامعة العربية والعالم العربي لكل الجهود الهادفة إلى عدم إفلات إسرائيل من العقاب.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

12/03/2024 21:05:23