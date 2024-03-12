بريطانيا تدعو الاحتلال للسماح للمصلين بزيارة الأماكن المقدسة في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 آذار (بترا)- دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، لورد أحمد، إسرائيل للحفاظ على الوضع الراهن والسماح للمصلين بزيارة المواقع المقدسة في القدس.

وقال لورد أحمد، على حسابه على منصة (إكس)، "نهيب بإسرائيل خلال شهر رمضان الفضيل بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الوضع الراهن والسماح للمصلين بزيارة المواقع المقدسة في القدس دون عراقيل".

وأضاف أن "فرض قيود على زيارة المسجد الأقصى في رمضان يهدد بتأجيج التوترات وتقويض حقوق المسلمين في العبادة".

--(بترا)

ر ش/ب ع/ هـ ح

12/03/2024 21:00:46