بريطانيا تدعو الاحتلال للسماح للمصلين بزيارة الأماكن المقدسة في القدس

بريطانيا تدعو الاحتلال للسماح للمصلين بزيارة الأماكن المقدسة في القدس
التاريخ
3/12/2024 2:37:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 آذار (بترا)- دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، لورد أحمد، إسرائيل للحفاظ على الوضع الراهن والسماح للمصلين بزيارة المواقع المقدسة في القدس.
وقال لورد أحمد، على حسابه على منصة (إكس)، "نهيب بإسرائيل خلال شهر رمضان الفضيل بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الوضع الراهن والسماح للمصلين بزيارة المواقع المقدسة في القدس دون عراقيل".
وأضاف أن "فرض قيود على زيارة المسجد الأقصى في رمضان يهدد بتأجيج التوترات وتقويض حقوق المسلمين في العبادة".
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
12/03/2024 21:00:46
MENAFN12032024000117011021ID1107968345
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