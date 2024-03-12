روسيا : مقتل 15 شخصا بتحطم طائرة عسكرية غرب البلاد

روسيا : مقتل 15 شخصا بتحطم طائرة عسكرية غرب البلاد
التاريخ
3/12/2024 2:36:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 15 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في مقاطعة إيفانوفو غرب البلاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :"كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة، موضحة بأن الكارثة حدثت إثر حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع، ما أدى لمقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
12/03/2024 21:00:24
MENAFN12032024000117011021ID1107968344
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