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روسيا : مقتل 15 شخصا بتحطم طائرة عسكرية غرب البلاد

3/12/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 12 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 15 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في مقاطعة إيفانوفو غرب البلاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :"كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة، موضحة بأن الكارثة حدثت إثر حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع، ما أدى لمقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
12/03/2024 21:00:24

MENAFN12032024000117011021ID1107968344

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