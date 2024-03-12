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مذكرة تفاهم بين آل البيت و الأردني للأبنية الخضراء

3/12/2024 2:36:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 12 آذار (بترا)-وقعت جامعة آل البيت، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز استدامة الأبنية الخضراء والتي تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجامعة والمجلس في مجال الاستدامة البيئية للأبنية.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير ورئيس المجلس المهندس عبدالله بدير.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الفريقين حيث يسعى المجلس الأردني للأبنية الخضراء إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز الصلات بين المؤسسات والأفراد في مجالات الاستدامة والقطاع الأخضر، مثلما يعكس الاتفاق استجابةً لرؤية الجامعة في تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع.
وقال نصير إنَّ توقيع هذه المذكرة يعكس التزامنا بتعزيز مفهوم الاستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أعرب بدير عن تطلعه للتعاون مع الجامعة في تحقيق أهداف الاستدامة وخاصة تلك المتعلقة بالأبنية وتعزيز الصلات بين الجامعات والمؤسسات في هذا المجال.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
12/03/2024 20:58:50

MENAFN12032024000117011021ID1107968343

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