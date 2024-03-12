مذكرة تفاهم بين آل البيت و الأردني للأبنية الخضراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 12 آذار (بترا)-وقعت جامعة آل البيت، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز استدامة الأبنية الخضراء والتي تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجامعة والمجلس في مجال الاستدامة البيئية للأبنية.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير ورئيس المجلس المهندس عبدالله بدير.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الفريقين حيث يسعى المجلس الأردني للأبنية الخضراء إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز الصلات بين المؤسسات والأفراد في مجالات الاستدامة والقطاع الأخضر، مثلما يعكس الاتفاق استجابةً لرؤية الجامعة في تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع.
وقال نصير إنَّ توقيع هذه المذكرة يعكس التزامنا بتعزيز مفهوم الاستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أعرب بدير عن تطلعه للتعاون مع الجامعة في تحقيق أهداف الاستدامة وخاصة تلك المتعلقة بالأبنية وتعزيز الصلات بين الجامعات والمؤسسات في هذا المجال.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
12/03/2024 20:58:50
MENAFN12032024000117011021ID1107968343
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