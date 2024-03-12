اليرموك تشارك في معرض التخصصات الجامعية بسلطنة عُمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 آذار(بترا)-شاركت جامعة اليرموك في فعاليات معرض التخصصات الجامعية والبرامج التدريبية UTEX4، الذي أقيم في سلطنة عُمان الشقيقة، بمشاركة 54 مؤسسة تعليمية، وبتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة/ صحار، أخيرا، واستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجاءت مشاركة جامعة اليرموك باعتبارها الجامعة الأردنية الوحيدة المشاركة من خلال جناح خاص أعدته الجامعة بهدف التعريف بجامعة اليرموك وتطورها وتقدمها في التصنيفات العالمية، بالإضافة الى التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية، واستقطاب الطلبة العُمانيين الراغبين بالدراسة في الأردن.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد في بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، إن العولمة والتطورات التكنولوجية العالمية وما أفرزته من تطورات طالت مختلف الحقول المعرفية ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي حتمت على مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي السعي للانتقال من الحدود الوطنية إلى الإقليمية وحتى العالمية، من خلال رفع جودة عمليتي التعليم والتعلم، وطرح البرامج الأكاديمية النوعية المواكبة للتطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل من جهة، وتحاكي طموحات الشباب العربي وترتقي بقدراتهم من جهة أخرى.
ولفت مساد إلى أن جامعة اليرموك اتخذت سلسلة من الإجراءات التطويرية على خططها الدراسية من حيث إعادة هيكلة المساقات الدراسية، وزيادة ادماج التكنولوجيا في عملية التعليم، بالإضافة إلى تزويد الطالب بمهارات التواصل باللغات الأجنبية من خلال طرح حزم مساقات لأهم اللغات الأجنبية التي ترفع من كفاءة خريجيها وتزيد من مستوى تنافسيتهم في أسواق العمل الدولية، و تؤهلهم ليكونوا قادرين على قيادة عمليات التطوير والبناء في مختلف مواقع عملهم.
وقدم مساعد عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور عمر الشبول، ورئيسة قسم الإعلان والتسويق في دائرة الرئاسة شذا سعدون مجموعة من المحاضرات التعريفية بجامعة اليرموك ومراحل التطور والتحديث التي شهدتها، والبرامج النوعية الحديثة التي تطرحها، وسعيها الموصول لتحديث وتطوير خططها ومساقاتها الدراسية لمختلف التخصصات الأكاديمية بما يواكب التطورات الحديثة في مختلف الحقول المعرفية، ويلبي احتياجات سوق العمل، والفعاليات والأنشطة اللامنهجية التي تعقدها لطلبتها تعزيزا لمهارات الطلبة وإعدادهم بالشكل الأمثل للانخراط في أسواق العمل العربية والدولية.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
12/03/2024 20:25:49
MENAFN12032024000117011021ID1107968342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.