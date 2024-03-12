اليرموك تشارك في معرض التخصصات الجامعية بسلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 آذار(بترا)-شاركت جامعة اليرموك في فعاليات معرض التخصصات الجامعية والبرامج التدريبية UTEX4، الذي أقيم في سلطنة عُمان الشقيقة، بمشاركة 54 مؤسسة تعليمية، وبتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة/ صحار، أخيرا، واستمر لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت مشاركة جامعة اليرموك باعتبارها الجامعة الأردنية الوحيدة المشاركة من خلال جناح خاص أعدته الجامعة بهدف التعريف بجامعة اليرموك وتطورها وتقدمها في التصنيفات العالمية، بالإضافة الى التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية، واستقطاب الطلبة العُمانيين الراغبين بالدراسة في الأردن.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد في بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، إن العولمة والتطورات التكنولوجية العالمية وما أفرزته من تطورات طالت مختلف الحقول المعرفية ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي حتمت على مؤسسات التعليم العالي في وطننا العربي السعي للانتقال من الحدود الوطنية إلى الإقليمية وحتى العالمية، من خلال رفع جودة عمليتي التعليم والتعلم، وطرح البرامج الأكاديمية النوعية المواكبة للتطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل من جهة، وتحاكي طموحات الشباب العربي وترتقي بقدراتهم من جهة أخرى.

ولفت مساد إلى أن جامعة اليرموك اتخذت سلسلة من الإجراءات التطويرية على خططها الدراسية من حيث إعادة هيكلة المساقات الدراسية، وزيادة ادماج التكنولوجيا في عملية التعليم، بالإضافة إلى تزويد الطالب بمهارات التواصل باللغات الأجنبية من خلال طرح حزم مساقات لأهم اللغات الأجنبية التي ترفع من كفاءة خريجيها وتزيد من مستوى تنافسيتهم في أسواق العمل الدولية، و تؤهلهم ليكونوا قادرين على قيادة عمليات التطوير والبناء في مختلف مواقع عملهم.

وقدم مساعد عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور عمر الشبول، ورئيسة قسم الإعلان والتسويق في دائرة الرئاسة شذا سعدون مجموعة من المحاضرات التعريفية بجامعة اليرموك ومراحل التطور والتحديث التي شهدتها، والبرامج النوعية الحديثة التي تطرحها، وسعيها الموصول لتحديث وتطوير خططها ومساقاتها الدراسية لمختلف التخصصات الأكاديمية بما يواكب التطورات الحديثة في مختلف الحقول المعرفية، ويلبي احتياجات سوق العمل، والفعاليات والأنشطة اللامنهجية التي تعقدها لطلبتها تعزيزا لمهارات الطلبة وإعدادهم بالشكل الأمثل للانخراط في أسواق العمل العربية والدولية.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

12/03/2024 20:25:49