الغرابية : أكاديمية متخصصة لفنون الطهي في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 12 آذار (بترا )-علي فريحات-أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة انه سيتم بالشراكة مع جميع الجهات المعنية العمل على تشكيل فريق عمل لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال فنون الطهي في محافظة جرش تتوافق مع متطلبات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال لقائه اليوم في معهد تدريب جرش أعضاء مجلس المحافظة والبلدية أن المؤسسة تحرص على تعزيز أطر التعاون مع مختلف القطاعات لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبحث القضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية والتعاون لخدمة الشباب والشابات والمساهمة في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير الفرص النوعية المستدامة في المحافظة.
وقال أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني من باب التواصل مع البلديات ومجالس المحافظات لتعزيز الدور التكاملي التشاركي وتنفيذ برامج مشتركة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف الغرايبة أن مؤسّسة التدريب المهني هي جزء أساسي من عناصر التنمية وهي معنية أساساً في عمليات التأهيل والتدريب وتنمية المهارات لدى الشباب والشابات من أجل صقلهم وإدخالهم لسوق العمل وفقاً لمتطلباته.
واكد رئيس اللجنة الأداريه في المحافظة علي الرواشدة الاستعداد للتعاون الكامل مع المؤسسة من خلال إتاحة البنية التحتية التابعة للبلدية في جميع الأولوية لإتاحة فرص التدريب النوعي للشباب الذكور والإناث بالمحافظة، وإمكانية إتاحة مشاغل البلدية في مجالات المركبات والحداد وغيرها لتنفيذ تدريبات مشتركة مع المؤسسة، واستعداد البلدية للتعاون في المجالات التوعوية والإعلامية بالمنصات المتاحة لديها.
وعلى هامش اللقاء تم افتتاح مشغل الحلاقة والذي تم تمويله من مجلس المحافظة ثم قام الغرايبة واعضاء لجنة المحافظة بجولة تفقدية على المشاغل والالتقاء بالمتدربين للاطلاع على احتياجاتهم
--(بترا)
ع.ف/ ع ط
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12/03/2024 18:23:54
MENAFN12032024000117011021ID1107968340
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