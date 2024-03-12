الغرابية : أكاديمية متخصصة لفنون الطهي في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 12 آذار (بترا )-علي فريحات-أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة انه سيتم بالشراكة مع جميع الجهات المعنية العمل على تشكيل فريق عمل لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال فنون الطهي في محافظة جرش تتوافق مع متطلبات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال لقائه اليوم في معهد تدريب جرش أعضاء مجلس المحافظة والبلدية أن المؤسسة تحرص على تعزيز أطر التعاون مع مختلف القطاعات لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبحث القضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية والتعاون لخدمة الشباب والشابات والمساهمة في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير الفرص النوعية المستدامة في المحافظة.

وقال أن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني من باب التواصل مع البلديات ومجالس المحافظات لتعزيز الدور التكاملي التشاركي وتنفيذ برامج مشتركة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الغرايبة أن مؤسّسة التدريب المهني هي جزء أساسي من عناصر التنمية وهي معنية أساساً في عمليات التأهيل والتدريب وتنمية المهارات لدى الشباب والشابات من أجل صقلهم وإدخالهم لسوق العمل وفقاً لمتطلباته.

واكد رئيس اللجنة الأداريه في المحافظة علي الرواشدة الاستعداد للتعاون الكامل مع المؤسسة من خلال إتاحة البنية التحتية التابعة للبلدية في جميع الأولوية لإتاحة فرص التدريب النوعي للشباب الذكور والإناث بالمحافظة، وإمكانية إتاحة مشاغل البلدية في مجالات المركبات والحداد وغيرها لتنفيذ تدريبات مشتركة مع المؤسسة، واستعداد البلدية للتعاون في المجالات التوعوية والإعلامية بالمنصات المتاحة لديها.

وعلى هامش اللقاء تم افتتاح مشغل الحلاقة والذي تم تمويله من مجلس المحافظة ثم قام الغرايبة واعضاء لجنة المحافظة بجولة تفقدية على المشاغل والالتقاء بالمتدربين للاطلاع على احتياجاتهم

--(بترا)

ع.ف/ ع ط

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12/03/2024 18:23:54