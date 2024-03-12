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الرئيس الإيرلندي ينتقد حملة إسرائيل المناهضة لوكالة الأونروا

3/12/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 آذار (بترا)- انتقد الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، حملة إسرائيل المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصف الحملة الدعائية ضد الأمم المتحدة بشأن غزة بأنها "مهزلة فاضحة".
ونقلت هيئة البي بي سي عن هيغينز قوله في بيان أن "الوضع الذي نشهده الآن في غزة هو وضع يجب ألا يصرف انتباه الرأي العام العالمي عنه أو يصرف نظره عنه".
وأضاف "هذه مسألة حياة وموت، يجب وقف الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات فوراً، وتوفير الأدوية الأساسية الحيوية ومصادر الطاقة لما تبقى من مستشفيات غزة".
وحث هيغينز الدول على أن تحذو حذو بلاده وتزيد من تمويل المساعدات لوكالة الأونروا وأن على كل دولة بذل "كل ما في وسعها" لتجنب الكارثة الإنسانية الأكثر خطورة في غزة.
--(بترا )
ر ش / ع ط
12/03/2024 18:17:15

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