جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة
التاريخ
3/12/2024 2:36:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أعلن الجيش مقتل جندي يحمل جنسية أميركية وكان أحد المحتجزين في غزة يوم 7 تشرين أول الماضي.
وحتى اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مقتل 591 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم 247 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
12/03/2024 18:15:46
MENAFN12032024000117011021ID1107968338
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