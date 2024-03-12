Tuesday, 12 March 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة

3/12/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أعلن الجيش مقتل جندي يحمل جنسية أميركية وكان أحد المحتجزين في غزة يوم 7 تشرين أول الماضي.
وحتى اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مقتل 591 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم 247 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
12/03/2024 18:15:46

MENAFN12032024000117011021ID1107968338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث