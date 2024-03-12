جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أعلن الجيش مقتل جندي يحمل جنسية أميركية وكان أحد المحتجزين في غزة يوم 7 تشرين أول الماضي.

وحتى اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مقتل 591 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم 247 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

12/03/2024 18:15:46