توزيع الكهرباء تفوز بجائزة التميز للسلامة والصحة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- فاز شركة توزيع الكهرباء، بجائزة السلامة الدولية من المجلس البريطاني للسلامة والصحة المهنية لعام 2023، وذلك لجهودها المتواصلة في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وأماكن العمل.
تمكنت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، من تحقيق درجة التميز بنسبة 93 بالمئة، مسجلة بذلك أعلى نسبة في فئة الشركات الكبيرة لعام 2023.
وقالت المدير العام للشركة المهندسة ريم حمدان، إن فوز "توزيع الكهرباء" بهذه الجائزة المرموقة يعد شهادة على عملها الدؤوب والتزامها الثابت.
وأضافت أن هذا التكريم ليس فقط نتيجة جهود الشركة المستمرة في مجال السلامة والصحة المهنية، بل هو أيضا حافز لها للاستمرار في تحسين بيئة العمل وضمان سلامة جميع العاملين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
12/03/2024 17:39:47
MENAFN12032024000117011021ID1107968336
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