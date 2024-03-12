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توزيع الكهرباء تفوز بجائزة التميز للسلامة والصحة المهنية

3/12/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- فاز شركة توزيع الكهرباء، بجائزة السلامة الدولية من المجلس البريطاني للسلامة والصحة المهنية لعام 2023، وذلك لجهودها المتواصلة في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وأماكن العمل.
تمكنت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، من تحقيق درجة التميز بنسبة 93 بالمئة، مسجلة بذلك أعلى نسبة في فئة الشركات الكبيرة لعام 2023.
وقالت المدير العام للشركة المهندسة ريم حمدان، إن فوز "توزيع الكهرباء" بهذه الجائزة المرموقة يعد شهادة على عملها الدؤوب والتزامها الثابت.
وأضافت أن هذا التكريم ليس فقط نتيجة جهود الشركة المستمرة في مجال السلامة والصحة المهنية، بل هو أيضا حافز لها للاستمرار في تحسين بيئة العمل وضمان سلامة جميع العاملين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
12/03/2024 17:39:47

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