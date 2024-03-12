الأردن يدين إقدام القوات الإسرائيلية على قتل مواطنين أردنيين في طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين، يوم أمس، في مدينة طولكرم الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة طالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين اللذين يحملان أيضاً هويات فلسطينية، معربا عن تعازي الوزارة لعائلتي الفقيدين.

--(بترا)

ص خ/رق

12/03/2024 17:34:15