ميناء العقبة: نعمل على تقديم أفضل الخدمات لاستقطاب المزيد من المستثمرين

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 آذار (بترا)- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، أن ميناء العقبة الرئيس والأرصفة التابعة له تعمل على استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم، لا سيما الأشقاء العراقيين، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المختلفة لهم.

وقال في تصريح صحفي خلال رسو باخرة لمستثمرين عراقيين في ميناء العقبة الرئيس مساء أمس على متنها 7 آلاف رأس من العجول البرازيلية، إن الميناء اليوم هو قصة نجاح أردنية تترسخ معالمها كل يوم بفضل جهود نشامى الميناء وكوادره وكفاءاته من مختلف التخصصات، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية على حسن التعاون والتسهيلات وسرعة الاستجابة لمتطلبات عمل الميناء مع زبائنه.

من جانبهم، قال مستثمرون عراقيون، إن اختيارهم لميناء العقبة لنقل بضائعهم جاء بفضل الإجراءات والتسهيلات التي يقدمها الميناء لزبائنه في مختلف أعمال المناولة.

وأكد المستثمران العراقيان أمير عبود عبد الأمير، والدكتور بدر الجابري، المختصان بتجارة المواشي الحية أنهما وجدا فارقا كبيرا في ميناء العقبة قياسا مع موانئ أخرى تعاملوا معها سابقا.

وثمنا سرعة الإجراءات وحجم التسهيلات اللوجستية والفنية والإدارية واختزال الوقت الذي يقدمه ميناء العقبة بحيث تصل شحنات بضائعهم من العقبة إلى بغداد بيوم واحد قياسا بخمسة أيام بين بغداد والموانئ التركية.

وأكدا أن حجم التسهيلات وسرعة انسياب البضائع في ميناء العقبة سيكونان عامل استقطاب للعديد من التجار العراقيين لتحويل بضائعهم إلى ميناء العقبة، مثمنين جهود إدارة ميناء العقبة ووزارتي الزراعة الأردنية والعراقية على التسهيلات المقدمة لهم .

وقالا إنهم بصدد استقدام الباخرة (ندى) إلى ميناء العقبة خلال أقل من شهرين، وهي أكبر باخرة في العالم لنقل المواشي إذ تتسع إلى 22 ألف رأس ما يكفي لتحميل 800 شاحنة.

ويشهد ميناء العقبة الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل.

--(بترا)

ا م/ ن ح/رق

12/03/2024 17:07:11