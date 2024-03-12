فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 آذار (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمال إربد غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق سما الروسان شمال البلد، والخريبة وعزريت وطريق سما الروسان حبراص.

--(بترا)

أ غ/ف م/رق

12/03/2024 16:59:25