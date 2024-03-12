رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة وصل إلى نقطة اللاعودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة اللاعودة، مشددة على أنه يجب استخدام كل الطرق للوصول إلى المحتاجين.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت فون دير لاين، إن "الممر البحري إلى غزة سيمكن من تقديم المساعدات إلى شمال القطاع"، معتبرة أن "انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة من قبرص يعد بارقة أمل".
وأضافت: "المواطنون بغزة بحاجة الآن لهدنة فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".
وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
12/03/2024 16:57:07
MENAFN12032024000117011021ID1107968332
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