رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة وصل إلى نقطة اللاعودة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة اللاعودة، مشددة على أنه يجب استخدام كل الطرق للوصول إلى المحتاجين.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت فون دير لاين، إن "الممر البحري إلى غزة سيمكن من تقديم المساعدات إلى شمال القطاع"، معتبرة أن "انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة من قبرص يعد بارقة أمل".

وأضافت: "المواطنون بغزة بحاجة الآن لهدنة فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف م/اح

12/03/2024 16:57:07