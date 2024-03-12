الملك يطلع على سير عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يؤكد أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين في القطاع العام.

عمان 12 آذار (بترا)- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، مؤكدا أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين في القطاع العام.

وأشار جلالته، خلال لقائه معنيين بقصر الحسينية، إلى ضرورة إجراء تقييم أثر على المشروعات التي نفذت في عام 2023 لضمان التغذية الراجعة.

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية من خلال خطة 2024 ليلمس المواطنون أثر التغيير في القطاع العام.

وشدد جلالته على أهمية وجود مؤشرات نتائج وأهداف واضحة وقابلة للقياس، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في مشروع تحديث القطاع العام أولا بأول.

من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة عملت على إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2022- 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور تطوير التشريعات وبحسب المدد الزمنية المحددة.

وتحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتي بلغت 90بالمئة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.

واستعرض أبرز ملامح أولويات عمل سنة 2024 والتي تتضمن 51 أولوية، موزعة على مكونات الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والموارد البشرية، والتشريعات.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

--(بترا)

ف م/رق

12/03/2024 16:57:28