وزيرة الثقافة تطلع على متحف الطوابع البريدية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- اطلعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لشركة البريد الأردني على متحف الطوابع البريدية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب.
وقالت النجار وفق بيان لشركة البريد، إن متحف الطوابع البريدية يوثق تاريخ الدولة الأردنية منذ التأسيس ولغاية الآن، مشيرة إلى أهمية الحفاظ عليه وإظهاره للجمهور لإبراز الإنجازات التي حدثت في المملكة، وأهم المناسبات الوطنية والأحداث.
وبينت أهمية الطوابع التذكارية في إبراز الرموز الثقافية الوطنية والمناسبات والمهرجانات والصناعات التقليدية التي تعبر عن تاريخ وحضارة الأردن.
من جهته، قال الداوود، إن الشركة تعمل من خلال الطوابع التذكارية على توثيق المراحل التي مرت بها البلاد منذ التأسيس ولغاية الآن، مضيفا أن الشركة مستعدة للتعاون مع وزارة الثقافة في جميع المجالات.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
12/03/2024 16:05:37
MENAFN12032024000117011021ID1107968327
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