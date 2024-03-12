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وزيرة الثقافة تطلع على متحف الطوابع البريدية

3/12/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- اطلعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لشركة البريد الأردني على متحف الطوابع البريدية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب.
وقالت النجار وفق بيان لشركة البريد، إن متحف الطوابع البريدية يوثق تاريخ الدولة الأردنية منذ التأسيس ولغاية الآن، مشيرة إلى أهمية الحفاظ عليه وإظهاره للجمهور لإبراز الإنجازات التي حدثت في المملكة، وأهم المناسبات الوطنية والأحداث.
وبينت أهمية الطوابع التذكارية في إبراز الرموز الثقافية الوطنية والمناسبات والمهرجانات والصناعات التقليدية التي تعبر عن تاريخ وحضارة الأردن.
من جهته، قال الداوود، إن الشركة تعمل من خلال الطوابع التذكارية على توثيق المراحل التي مرت بها البلاد منذ التأسيس ولغاية الآن، مضيفا أن الشركة مستعدة للتعاون مع وزارة الثقافة في جميع المجالات.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
12/03/2024 16:05:37

MENAFN12032024000117011021ID1107968327

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