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الحنيطي يستقبل معاون رئيس أركان الجيش العراقي

3/12/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، معاون رئيس أركان الجيش العراقي الفريق حميد عناد الحلبوسي.
وبحث اللواء الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
ووصلت من جمهورية العراق فجر اليوم، قافلة مساعدات مكونة من 36 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، وسيتم إرسالها إلى قطاع غزة بواسطة القوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تخفيفاً عن الأشقاء في غزة لما يتعرضون له من ظروف صعبة جراء الحرب.
--(بترا)
ل م/ف م/رق
12/03/2024 15:59:00

MENAFN12032024000117011021ID1107968326

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