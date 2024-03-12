سياحة النواب تزور دائرة الآثار العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، اليوم الثلاثاء، دائرة الآثار العامة، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية، وعمل الآثار العامة في الحفاظ على المواقع الأثرية واستدامتها.
وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير عام دائرة الآثار فادي بلعاوي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة انطلاقا من دورها الرقابي.
وأضاف أن "سياحة النواب" اطلعت على الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بها الدائرة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكل المواقع وترويجها عالميا، لما للسياحة من أهمية كبيرة في الأردن وعمل بانوراما خاصة بكل موقع وترجمته إلى أكثر من لغة.
من جهتهم، قال النواب الحضور، فريد حداد، وعمر النبر، وهايل عياش، وهيثم زيادين، وغازي الذنيبات، إن الأردن يتمتع بمواقع أثرية لها تاريخها عبر الحضارات.
وأضافوا أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأساسية المحركة لعجلة الاقتصاد والتنمية، فضلًا عن أنه يعتبر ثالث أهم قطاع بالعالم من حيث النمو، الأمر الذي يتطلب زيادة العمل في الحفاظ على المواقع الأثرية.
من ناحيته، قال القيسي إن القطاع السياحي يحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين أن مديريات ودوائر وزارة السياحة تعمل كفريق واحد، بغية الوصول إلى العمل التكاملي المبني على العلم، لأن المواقع الأثرية تحتاج إلى خبرات معينة للحفاظ على كل المواقع.
من جانبه، قال بلعاوي إن الدائرة تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على الإرث الأثري الذي يحتضنه الأردن في مختلف المواقع، لاسيما أن هذه المواقع تعد ركيزة أساسية يُبنى عليها القطاع السياحي.
وأضاف أن مواقع الآثار تعتبر معالم عالمية للحضارات التي مرت على تاريخ الأردن، مشيرا إلى أن عدد المواقع الأثرية والتراثية المسجلة على قاعدة البيانات في الدائرة، يزيد على 15 ألف موقع.
وأوضح أن الدائرة ممثلة بكوادرها الفنية والإدارية تقوم بالواجبات المطلوبة منها على أكمل وجه للحفاظ على التراث الحضاري والمواقع الأثرية وحمايتها.
--(بترا)
م خ/ ف م/رق
12/03/2024 15:56:23
MENAFN12032024000117011021ID1107968325
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