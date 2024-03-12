سياحة النواب تزور دائرة الآثار العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، اليوم الثلاثاء، دائرة الآثار العامة، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية، وعمل الآثار العامة في الحفاظ على المواقع الأثرية واستدامتها.

وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير عام دائرة الآثار فادي بلعاوي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة انطلاقا من دورها الرقابي.

وأضاف أن "سياحة النواب" اطلعت على الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بها الدائرة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكل المواقع وترويجها عالميا، لما للسياحة من أهمية كبيرة في الأردن وعمل بانوراما خاصة بكل موقع وترجمته إلى أكثر من لغة.

من جهتهم، قال النواب الحضور، فريد حداد، وعمر النبر، وهايل عياش، وهيثم زيادين، وغازي الذنيبات، إن الأردن يتمتع بمواقع أثرية لها تاريخها عبر الحضارات.

وأضافوا أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأساسية المحركة لعجلة الاقتصاد والتنمية، فضلًا عن أنه يعتبر ثالث أهم قطاع بالعالم من حيث النمو، الأمر الذي يتطلب زيادة العمل في الحفاظ على المواقع الأثرية.

من ناحيته، قال القيسي إن القطاع السياحي يحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين أن مديريات ودوائر وزارة السياحة تعمل كفريق واحد، بغية الوصول إلى العمل التكاملي المبني على العلم، لأن المواقع الأثرية تحتاج إلى خبرات معينة للحفاظ على كل المواقع.

من جانبه، قال بلعاوي إن الدائرة تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على الإرث الأثري الذي يحتضنه الأردن في مختلف المواقع، لاسيما أن هذه المواقع تعد ركيزة أساسية يُبنى عليها القطاع السياحي.

وأضاف أن مواقع الآثار تعتبر معالم عالمية للحضارات التي مرت على تاريخ الأردن، مشيرا إلى أن عدد المواقع الأثرية والتراثية المسجلة على قاعدة البيانات في الدائرة، يزيد على 15 ألف موقع.

وأوضح أن الدائرة ممثلة بكوادرها الفنية والإدارية تقوم بالواجبات المطلوبة منها على أكمل وجه للحفاظ على التراث الحضاري والمواقع الأثرية وحمايتها.

--(بترا)

م خ/ ف م/رق

12/03/2024 15:56:23