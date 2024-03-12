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انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

3/12/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 آذار (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين بنسبة 21ر0 بالمئة، أمام الدولار ليصل عند 2792ر1 دولار، وبنسبة 22ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1701ر1 يورو.
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
12/03/2024 16:03:54

MENAFN12032024000117011021ID1107968324

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