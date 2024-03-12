انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/12/2024 2:36:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 آذار (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه لليوم الثاني على التوالي، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين بنسبة 21ر0 بالمئة، أمام الدولار ليصل عند 2792ر1 دولار، وبنسبة 22ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1701ر1 يورو.
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
12/03/2024 16:03:54
MENAFN12032024000117011021ID1107968324
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