لجنة السلامة العامة في إربد تنفذ جولات رقابية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 12آذار(بترا)- أكد مساعد محافظ اربد لشؤون السلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الصناعة والتجارة والجهات المعنية، نفذت اليوم الثلاثاء جولات رقابية و تفتيشية ميدانية على الأسواق والمحال التجارية في مدينة اربد، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية و السقوف السعرية المعتمدة المتفق عليها.

وأضاف أنه نتج عن الجولات إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.

ودعا الحوامدة المواطنين، إلى التعاون مع الجهات الرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية أي من المواد الغذائية والتموينية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت مخالفته للشروط الصحية من خلال غرف العمليات المتواجدة في جميع الدوائر المعنية، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك ؛ لضمان تأمين تسوق مريح وغذاء آمن وصحي للمواطنين.

--(بترا)

س ع/ف م/رق

12/03/2024 15:45:27

