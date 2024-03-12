Tuesday, 12 March 2024 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة السلامة العامة في إربد تنفذ جولات رقابية

3/12/2024 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 12آذار(بترا)- أكد مساعد محافظ اربد لشؤون السلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الصناعة والتجارة والجهات المعنية، نفذت اليوم الثلاثاء جولات رقابية و تفتيشية ميدانية على الأسواق والمحال التجارية في مدينة اربد، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية و السقوف السعرية المعتمدة المتفق عليها.
وأضاف أنه نتج عن الجولات إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.
ودعا الحوامدة المواطنين، إلى التعاون مع الجهات الرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية أي من المواد الغذائية والتموينية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت مخالفته للشروط الصحية من خلال غرف العمليات المتواجدة في جميع الدوائر المعنية، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك ؛ لضمان تأمين تسوق مريح وغذاء آمن وصحي للمواطنين.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
12/03/2024 15:45:27

MENAFN12032024000117011021ID1107968323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث