لجنة السلامة العامة في إربد تنفذ جولات رقابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 12آذار(بترا)- أكد مساعد محافظ اربد لشؤون السلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الصناعة والتجارة والجهات المعنية، نفذت اليوم الثلاثاء جولات رقابية و تفتيشية ميدانية على الأسواق والمحال التجارية في مدينة اربد، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية و السقوف السعرية المعتمدة المتفق عليها.
وأضاف أنه نتج عن الجولات إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.
ودعا الحوامدة المواطنين، إلى التعاون مع الجهات الرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية أي من المواد الغذائية والتموينية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت مخالفته للشروط الصحية من خلال غرف العمليات المتواجدة في جميع الدوائر المعنية، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك ؛ لضمان تأمين تسوق مريح وغذاء آمن وصحي للمواطنين.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
12/03/2024 15:45:27
MENAFN12032024000117011021ID1107968323
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