2.7 بالمئة نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نموا بنسبة 2.7 بالمئة بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 بحسب بيانات رسمية.

وبحسب تقرير صادر عن جمعية البنوك الأردنية، فإن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أيلول الماضي بلغت 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي إلى 24.067 مليار دينار للربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 23.429 مليار لنفس الفترة في عام 2022.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة والغابات والصيد أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.9 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.1 بالمئة، تلاه "قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.7 بالمئة، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه، بنسبة نمو 3.3 بالمئة، ثم قطاع الخدمات المصرفية بنسبة نمو 3.1 بالمئة.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصاد الأردن بنحو 2.6 بالمئة في 2023.

بينما أعلنت وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني، أخيرا تثبيت تصنيف الأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، يجري تقييمه بأسعار السوق الثابتة في فترات زمنية مختلفة بالأسعار الثابتة لسنة أساس معينة منطقية ومناسبة، وذلك من أجل حساب معدلات النمو الحقيقية التي تعكس الواقع الاقتصادي بشكل سليم وملائم لأي بلد لذلك، يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "أسعار السوق الثابتة" مؤشرا حقيقيا لقياس معدل النمو الاقتصادي لأنه يعكس الإنتاج الحقيقي في أي دولة بدون تأثير تقلبات الأسعار، أي بدون تضليل ناتج عن تغيرات الأسعار.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

12/03/2024 15:41:15