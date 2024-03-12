إنتاج: 91% من سكان الأردن متصلون بالإنترنت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- أظهر تقرير لوحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن 91 بالمئة من الاردنيين متصلون بالإنترنت.

وبحسب بيان لـ "إنتاج" اليوم الثلاثاء أشار التقرير إلى أن 77 بالمئة من الأشخاص في الأردن يفضلون الاتصال عبر الأجهزة الخلوية، مقارنة بـ 22 بالمئة يستخدمون أجهزة اللاب توب وأجهزة أخرى، وبلغت نسبة الذين يفضلون استخدام متصفح جوجل كروم 76 بالمئة، في حين بلغ حجم مستخدمي نظام الأندرويد في الأردن 79 بالمئة.

وبين أن حوالي 6.4 مليون شخص لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنسبة استخدام تصل إلى 56 بالمئة من سكان الأردن.

وأبرز التقرير بعض الاتجاهات المهمة بين الإناث في الأردن، إذ تبين أن النساء لا يفضلن بشكل كبير استخدام منصة "لينكد إن"، حيث سجلت نسبة استخدام 33 بالمئة.

وأظهرت البيانات تفضيلاً واضحًا لمنصة "سناب شات" بين الإناث، بنسبة استخدام تصل إلى 54 بالمئة، ما يجعلها المنصة المفضلة لديهن، ويحظى "انستغرام" بشعبية كبيرة بين الإناث بنسبة استخدام 50 بالمئة، في حين بلغت نسبة استخدام الإناث لمنصة اكس في الأردن 37 بالمئة.

--(بترا)

غ ح/م ف/اح

12/03/2024 15:34:12