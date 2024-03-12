مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي وجامعة البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجامعة البترا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية.
وبحسب بيان للوزارة، تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، الى تأهيل طلبة جامعة البترا للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم برامج التدريب والتوظيف سواء للطلبة المتوقع تخرجهم أو الخريجين.
كما تتضمن مذكرات التفاهم قيام الوزارة ومن خلال جمعية المهارات الرقمية بدعم وتقديم برامج التدريب المختصة، بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.
وأكد الهناندة حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبا أساسيا، إضافة الى المساهمة في تحسين قطاع التعليم والتدريب وإكساب الطلبة المهارات والخبرات اللازمة التي تعمل على رفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل وخارج الأردن.
من جهته، قال عبدالرحيم، إن مثل هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المهارات الرقمية لطلبة الجامعة لانخراطهم في سوق العمل وزيادة قابليتهم للتوظيف على القطاع المحلي والعالمي.
--(بترا)
غ ح/رق
12/03/2024 15:30:28
MENAFN12032024000117011021ID1107968320
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