شهيد و6 إصابات في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 12 آذار( بترا)- أستشهد شخص وأصيب 6 آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة سرعين- السفري، في البقاع اللبناني.

وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت معملا لأدوات البلاستيك، وأطراف بلدة النبي شيت، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

--(بترا)

ف ج/رق

12/03/2024 15:23:27