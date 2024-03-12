شهيد و6 إصابات في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

شهيد و6 إصابات في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني
التاريخ
3/12/2024 2:36:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 آذار( بترا)- أستشهد شخص وأصيب 6 آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة سرعين- السفري، في البقاع اللبناني.
وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت معملا لأدوات البلاستيك، وأطراف بلدة النبي شيت، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.
--(بترا)
ف ج/رق
12/03/2024 15:23:27
MENAFN12032024000117011021ID1107968319
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