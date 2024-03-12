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شهيد و6 إصابات في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

3/12/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 12 آذار( بترا)- أستشهد شخص وأصيب 6 آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة سرعين- السفري، في البقاع اللبناني.
وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت معملا لأدوات البلاستيك، وأطراف بلدة النبي شيت، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.
--(بترا)
ف ج/رق
12/03/2024 15:23:27

MENAFN12032024000117011021ID1107968319

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