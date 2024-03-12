أمين عام الصحة يطلع على مصانع الأدوية الأردنية في الجزائر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- اطلع أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أمس الاثنين، على عدد من مصانع الأدوية الأردنية المتواجدة في العاصمة الجزائرية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الزيارة التي جاءت اهتماما من وزارة الصحة بقطاع الصناعات الدوائية الأردنية، شملت مصانع الحكمة ودار الدواء والكندي.
وقام الشبول بهذه الزيارة على هامش زيارته للجزائر على رأس وفد المستشفيات الأردنية الذي وقع السبت الماضي اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر في عدد من المستشفيات الأردنية.
--(بترا)
ع د/رق
12/03/2024 15:11:08
MENAFN12032024000117011021ID1107968318
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