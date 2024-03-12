Tuesday, 12 March 2024 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام الصحة يطلع على مصانع الأدوية الأردنية في الجزائر

3/12/2024 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- اطلع أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أمس الاثنين، على عدد من مصانع الأدوية الأردنية المتواجدة في العاصمة الجزائرية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الزيارة التي جاءت اهتماما من وزارة الصحة بقطاع الصناعات الدوائية الأردنية، شملت مصانع الحكمة ودار الدواء والكندي.
وقام الشبول بهذه الزيارة على هامش زيارته للجزائر على رأس وفد المستشفيات الأردنية الذي وقع السبت الماضي اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر في عدد من المستشفيات الأردنية.
--(بترا)
ع د/رق
12/03/2024 15:11:08

MENAFN12032024000117011021ID1107968318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث