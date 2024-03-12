أمين عام الصحة يطلع على مصانع الأدوية الأردنية في الجزائر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- اطلع أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أمس الاثنين، على عدد من مصانع الأدوية الأردنية المتواجدة في العاصمة الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الزيارة التي جاءت اهتماما من وزارة الصحة بقطاع الصناعات الدوائية الأردنية، شملت مصانع الحكمة ودار الدواء والكندي.

وقام الشبول بهذه الزيارة على هامش زيارته للجزائر على رأس وفد المستشفيات الأردنية الذي وقع السبت الماضي اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر في عدد من المستشفيات الأردنية.

--(بترا)

ع د/رق

12/03/2024 15:11:08