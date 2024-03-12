القوات المسلحة: 5 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، 5 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.
واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على القطاع.
وشاركت في العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وأخرى تابعة لمملكة بلجيكيا.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 40 إنزالاً جوياً أردنياً، و49 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/ ن ح/رق
12/03/2024 15:04:37
MENAFN12032024000117011021ID1107968317
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