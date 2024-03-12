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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 31184

3/12/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى 31184، والجرحى إلى 72889.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 الساعة الماضية، 8 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدا و129 جريحا.
وأضافت أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 27 شهيدا، وأن 72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن عددا من الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
أش/ ن ح/رق
12/03/2024 15:02:31

MENAFN12032024000117011021ID1107968316

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