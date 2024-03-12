ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 31184

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى 31184، والجرحى إلى 72889.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 الساعة الماضية، 8 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدا و129 جريحا.
وأضافت أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 27 شهيدا، وأن 72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن عددا من الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
أش/ ن ح/رق
12/03/2024 15:02:31
MENAFN12032024000117011021ID1107968316
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