وزير المياه والسفير النرويجي يبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والسفير النرويجي لدى الأردن إيسبن ليندباك، أوجه التعاون المشترك خاصة في مشاريع استراتيجية ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.

وعرض أبو السعود خلال لقائه السفير النرويجي والمدير التنفيذي لشركة واتر رايز النرويجية نيلز رايت المتخصصة في مجالات تحلية المياه، لحجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات.

وقال إن الأردن رغم الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية ووجود مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.

وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئاً كبيراً على قطاع المياه، إضافة إلى مشاريع مهمة تمثل حلاً على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

من جهته، ثمن السفير النرويجي، جهود وزارة المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن يعد من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.

وأبدى اهتمام الجانب النرويجي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/رق

12/03/2024 14:52:43