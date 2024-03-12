وزير المياه والسفير النرويجي يبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والسفير النرويجي لدى الأردن إيسبن ليندباك، أوجه التعاون المشترك خاصة في مشاريع استراتيجية ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.
وعرض أبو السعود خلال لقائه السفير النرويجي والمدير التنفيذي لشركة واتر رايز النرويجية نيلز رايت المتخصصة في مجالات تحلية المياه، لحجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات.
وقال إن الأردن رغم الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية ووجود مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.
وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئاً كبيراً على قطاع المياه، إضافة إلى مشاريع مهمة تمثل حلاً على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.
من جهته، ثمن السفير النرويجي، جهود وزارة المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن يعد من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.
وأبدى اهتمام الجانب النرويجي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/رق
12/03/2024 14:52:43
MENAFN12032024000117011021ID1107968314
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