بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة لأول مرة منذ تموز الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 آذار (بترا)- قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع لأول مرة منذ تموز الماضي، وذلك في ظل انخفاض معدل نمو الأجور.
وأضاف المكتب الحكومي اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة ارتفع إلى 9ر3 بالمئة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بكانون الثاني الماضي، بعدما سجل 8ر3 بالمئة خلال الربع الممتد حتى كانون الأول الماضي.
وأشار المكتب إلى تراجع متوسط نمو الأجور باستثناء العلاوات إلى 1ر6 بالمئة خلال نفس الربع، مقارنة بـ 2ر6 بالمئة في الربع الممتد حتى كانون الأول الماضي.
--(بترا)
رش/رق
12/03/2024 14:51:24
MENAFN12032024000117011021ID1107968313
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