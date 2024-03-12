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بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة لأول مرة منذ تموز الماضي

3/12/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 آذار (بترا)- قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع لأول مرة منذ تموز الماضي، وذلك في ظل انخفاض معدل نمو الأجور.
وأضاف المكتب الحكومي اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة ارتفع إلى 9ر3 بالمئة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بكانون الثاني الماضي، بعدما سجل 8ر3 بالمئة خلال الربع الممتد حتى كانون الأول الماضي.
وأشار المكتب إلى تراجع متوسط نمو الأجور باستثناء العلاوات إلى 1ر6 بالمئة خلال نفس الربع، مقارنة بـ 2ر6 بالمئة في الربع الممتد حتى كانون الأول الماضي.
--(بترا)
رش/رق
12/03/2024 14:51:24

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