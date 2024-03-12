شتيوي: الولوج للثورة الصناعية الرابعة يستدعي الاستثمار في الابتكار والبحث

MENAFN - Jordan News Agency)





عمان 12 آذار (بترا)- اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن تبني الثورة الصناعية الرابعة من قبل الدول النامية يواجه العديد من التحديات ابرزها البنية التحتية الشبكية وتوفّر وشمولية الإنترنت، مشيرا الى ان الأردن يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جيدة من حيث انتشار الانترنت جغرافياً واجتماعياً.





وأشار شتيوي خلال منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم حول "تقرير حالة البلاد.. الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل" بمشاركة أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة الى ضرورة توفر المهارات والتقنيات الضرورية للصناعات والتكنولوجيا الحديثة، قائلا ان تبني الثورة الصناعية الرابعة يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير.

واوضح ان النتائج التي أفضى إليها التقرير تقود للاستنتاج بأن الولوج للثورة الصناعية الرابعة يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص وقطاع التعليم من خلال بناء إطار استراتيجي يشكل خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني صناعات عالية القيمة والتركيز على الريادة والإبداع.

واكد أن الثورة الصناعية الرابعة سيكون لها أثر على من حيث اختفاء عدد من الوظائف، وظهور مهن ووظائف جديدة، ما يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل بين المتطلبات الجديدة ومخرجات منظومة التعليم، متوقعا أن يواجه سوق العمل بشكل خاص تحديات كبيرة في ظل هذه الثورة، تتمثل بعدم تحقيق مستوى من النمو الاقتصادي المستدام لخلق فرص عمل تمكن من الحد من مستويات البطالة.

وأضاف، تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي ركيزة أساسية في عملية التحضير لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة، بتركيزها على الصناعات عالية القيمة والمدن الذكية والريادة والإبداع والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرا الى أن خارطة تحديث القطاع العام استندت في مرتكزاتها وأهدافها ومبادراتها على استخدام وتبني الذكاء الإصطناعي وغيره من أدوات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك البيانات الضخمة، إلا أنها لم تظهر بشكل واضح وقابل للقياس في خططها التنفيذية والمؤشرات الحكومية.

ونوه شتيوي إلى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2023-2027، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة (5 G) في بعض المناطق.

وتشير دراسات الى وجود ضعف كبير لدى الوزارات والمؤسسات في القطاع العام في الجاهزية للذكاء الإصطناعي في مجالات البيانات والتحليل والمهارات والبنية التحتية والسياسات والعمليات والتي تعتبر أساسية في رسم السياسات واتخاذ القرار وتقديم الخدمات، بحسب شتيوي.

وقال ان العديد من الجامعات بدأت باستحداث التخصصات التي تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والأعمال، ويلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، إلا أنها ما تزال ترتكز على الجوانب النظرية وندرة وجود المراكز البحثية، كما أن هناك نقصا بالأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص ما تزال ضعيفة إن وجدت، حيث يتوقع استمرار لا بل تعميق الفجوة في سوق العمل.

وأضاف، ان عدد المشاريع المدعومة من قبل صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم 539 مشروعا في كافة التخصصات منذ عام 2008-2022، نشر أو قيد النشر منها 264 بكلفة إجمالية 32 مليون، بمعدل 2.2 مليون سنويا.

وبحسب قواعد البيانات العالمية، ارتفعت الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي للباحثين الأردنيين ارتفاعا كبيرا، حيث شهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من 38 بحثا عام 2000، إلى 1727 عام 2022.

واكد شتيوي البنية المؤسسية للبحث العلمي وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة لا زال ضعيفا، وهناك شح في المراكز البحثية وضعف في التمويل وضعف بالعمل البحثي الجماعي والبحوث التطبيقية.

وبحسب شتيوي أحرز الأردن أخيرا تقدما بالمؤشرات الدولية، حيث سجل تحسنا بمؤشر جاهزية الشبكة من المرتبة 72 عام 2021، الى المرتبة 68 عام 2023, وتقدم على مؤشر الابتكار العالمي 7 نقاط عن العام 2021 ليحقق المرتبة 71 من بين 132 دولة كما تقدم على مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي إلى المرتبة 55 عالميا مقارنة بالمرتبة 80 عام 2021، بالرغم من التقدم بهذه المؤشرات عالميا، إلا أن ترتيب الأردن عربيا بقي يتراوح بين المرتبة السابعة والثامنة، حيث تتقدم دول الخليج على بقية الدول العربية بهذه المؤشرات.

وقال، ان أزمة كورونا ساهمت بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية والاستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة كقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا ملموسا، وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والاستفادة مما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة ما تزال متواضعة، وما تزال أدوات الثورة الصناعية الثالثة هي السائدة.

وأضاف، إن الثورة الصناعية الرابعة ليست حدثاً معيناً، وإنما هي عملية طويلة، وتأتي استكمالاً وبناءً على الثورة الصناعية الثالثة، ولكنها تتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية في كافة مناحي الحياة.





وأشار شتيوي إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تغطي مرتكزات واسعة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والدرونز والبلوكشين والحوسبة السحابية والحوسبة الكمية والمركبات الذاتية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد وتخزين الطاقة، وأهم ما يميزها أنها تدمج بين العالم الطبيعي والرقمي والبيولوجي.

وقال شتيوي إن الثورة الصناعية الرابعة مبنية على الثورة الرقمية، وتجمع بين تقنيات متعددة تؤدي إلى تحولات جوهرية لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد والأعمال التجارية والعمل.

وتابع: على الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة تنطوي على العديد من الفوائد والمكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات المعاصرة، فإنها وبالمقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لانقراض العديد من المهن والوظائف، وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وجميع أشكال عدم المساواة الاجتماعية وغيرها.

وبين أن بنية سوق العمل، خاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بدأت بالتغير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، إذ توفر التكنولوجيا مرونة بالعمل للعديد من الفئات خاصة الإناث، ولكن ما يزال سوق العمل الأردني يواجه تحديات مزمنة، أبرزها تدني معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجعها السنوي للذكور والإناث، إذ تراجعت من 40 بالمئة عام 2000 إلى 33 بالمئة عام 2022، وارتفاع معدلات البطالة، حيث تزيد عن خمس القوى العاملة وارتفاعها لدى الشباب ولحملة شهادات ما بعد التوجيهي، وللإناث.

وأوضح أن سوق العمل الأردني يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، وعدد كبير من العمالة الوافدة، جراء هجرة العمالة التقليدية، أو وجود لاجئين سوريين تتراوح بين 40 - 45 بالمئة من حجم القوى العاملة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة في القطاعات غير المنظمة باتت تشكل اليوم شريحة مهمة في الاقتصاد المنظم، إذ بلغت نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من غير الأردنيين عام (2022) 13بالمئة، وتتركز نسبة كبيرة منها بعدد من القطاعات أهمها الصناعات التحويلية.

وأشار الى أن سوق العمل يواجه تحديا رئيسا يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث يشكل الطلب في سوق العمل 30 بالمئة من العرض، ويشكل حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20 بالمئة من فائض العرض في سوق العمل.





وبشأن توصيات تقرير حالة البلاد الذي جرى إطلاقه بداية العام الحالي، قال شتيوي إن الأردن اتخذ خطوات مهمة باتجاه الاستفادة من مكونات هذه الثورة، منوها إلى أن التقرير يرصد عددا من الخطوات والمبادرات المهمة في القطاعين العام والخاص.

وقال، إن المطلوب ما يزال كثيرا للاستفادة القصوى من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الأردني، مضيفا أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل فرصة للأردن لإحداث التحول المطلوب إضافة للرؤى والجهود الحالية لإحداث التحول والنمو الاقتصادي المطلوب والانخراط بالركب العلمي عالميا وعربيا، لكن الاستفادة من هذه الفرصة لن تكون تلقائية، وإنما تتطلب تغييراً جوهريًا بالمنظور والافتراضات.

من جهته قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بحشد موقف عربي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.





وأشار النوايسة إلى جهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتأكيد جلالته على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، لافتًا في ذات الصدد إلى تصريحات جلالة الملكة رانيا العبد الله خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، والتي أكدت فيها ما أن يحدث في غزة أمر مشين وفظيع للغاية، ومتوقع حدوثه لأنه كان متعمداً، وأن المجاعة التي يعيشها السكان هناك ليست كارثة طبيعية، لكنها من صنع إسرائيل.





ولفت إلى استمرار الجهد الإغاثي للأردن في دعم الأشقاء بقطاع غزة، من خلال مواصلة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، عمليات إنزال المساعدات على القطاع، إذ نفذت قواتنا المسلحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى يوم أمس، 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.





كما أشار النوايسة إلى حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوم أمس الاثنين، والذي أكد فيه أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف التخفيف من حدَّة الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الشحن وارتفاع قيم التأمين على البواخر التي تقصد البحر الأحمر بما فيها خليج العقبة. وبين أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة والبدلات المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري وتطبيق هذه الإعفاءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تخصيص أموال من بند النفقات الطارئة لدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لغايات تعزيز المخزون من السلع والمواد الأساسية والمحافظة على أسعار هذه السلع والمواد الأساسية.





واوصى تقرير حالة البلاد في محور البنية التحتية بإعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة خاصة في (المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز)، كون تغطية الإنترنت تعد متطلبا مسبقا للمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة، وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لتعزيز الربط/ الارتباط والفعالية والاستدامة.

وفي محور التعليم والتدريب، أوصى بتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع مراحل العملية التعليمية (المرحلة الأساسية للتعليم العالي) لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة، وتحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات ومهارات أخرى ضرورية للثورة الصناعية الرابعة.

كما اوصى بالتوسع ببرامج التعليم التقني والمهني، لتوفير البدائل للحصول على مهارات الثورة الصناعية الرابعة لغير القادرين أو الراغبين بالحصول على التعليم العالي، وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته بتكييف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي، وإعداد برامج إعادة التأهيل للأعداد الكبرى من خريجي الجامعات الحاليين والسابقين على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، وإيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة والاستدامة للعلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولوجيا.

وفي محور البحث والتطوير، دعا التقرير إلى رعاية ودعم البحث والتطوير على المستوى الوطني لتشجيع الإبداع في إيجاد حلول توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

وأوصى كذلك بتبني استراتيجية وطنية للبحث العلمي لتشمل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة بشراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور الصناعة اوصى التقرير بتطوير استراتيجية وطنية للصناعة ورعاية تعاون متعدد الأطراف يضم الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الثورة الصناعية، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بالثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور إطار السياسات والتنظيم أوصى بإيجاد بيئة ممكنة من قبل الحكومة لزيادة الوعي حول تبني الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الابتكار والريادة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وحوكمة البيانات من خلال قواعد البيانات الحكومية وتطوير آليات التحليل وتوفيرها وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار وحماية مصالح المبدعين والمبتكرين.

وأوصى في محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل، بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة لتعظيم مشاركة الشركات في الأجندة العامة وتطوير البرامج الحكومية لتوفير التمويل للابتكار ودعم البحث والتطوير في مجالات تخدم التنمية الوطنية، ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا التقرير في محور الحماية الاجتماعية إلى وضع استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص للتعامل مع العمالة المتوقع تسريحها لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير الحماية للعمال خاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الخاصة المرتبطة بهم.

--(بترا)

م ف/اح