العقبة: خطة لمراقبة أسواق المواد الغذائية خلال شهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 آذار (بترا) أمين المعايطة- بدأت سلطة منطقة العقبة، تنفيذ خطتها الرقابية لشهر رمضان المبارك، استمرارا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة الصحية التابعة للسلطة كجهة رقابية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية المواد الغذائية المعروضة في الأسواق.

وأشار مفوض المدينة في سلطة العقبة عبدالله النجادات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن الجهود الرقابية للسلطة سوف تركز خلال الشهر الفضيل على المسح الشامل لأسواق المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من مُددّ صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وتفقد المخابز للوقوف على جاهزيتها واستيفاء الشروط الصحيّة وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها ومحال العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبين أن الخطة تهدف إلى تكثيف الرقابة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبا وتداولا متزايدا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن سواء الطازجة والمُبردة والمجمّدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمُكسرات والعصائر والمشروبات الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف، وستتخذ السلطة إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.

ولفت النجادات إلى أن الخطة تنظم توزيع كوادر الرقابة الصحية على مدار الساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات السلطة ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

ودعت السلطة المواطنين للتواصل في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال هاتف 2031122 او، واتس أب على الرقم 0799992479.

--(بترا)

ا م/رق

12/03/2024 14:47:46