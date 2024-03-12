3103 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 3103 أطنان منها 2359 طن خضار، و534 طن فواكه، و 210 أطنان ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 50 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، الثوم 250 -350، البطاطا 30- 40، البندورة 8 - 20، الجزر 30- 40، الخيار 50- 70، الزهرة 20- 30، الليمون 25- 40، والموز البلدي 50- 75قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/اح
12/03/2024 14:13:09
MENAFN12032024000117011021ID1107968310
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