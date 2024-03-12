3103 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 3103 أطنان منها 2359 طن خضار، و534 طن فواكه، و 210 أطنان ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 50 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، الثوم 250 -350، البطاطا 30- 40، البندورة 8 - 20، الجزر 30- 40، الخيار 50- 70، الزهرة 20- 30، الليمون 25- 40، والموز البلدي 50- 75قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/اح

12/03/2024 14:13:09