جيش الاحتلال يستهدف الباحثين عن لقمة العيش في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 آذار (بترا) أمجد الشوا- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على استهداف الغزيين الباحثين عن لقمة العيش لأولادهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا سيما في شمال القطاع الذي يعاني من مجاعة حقيقية في ظل انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات.

وأشار معروف في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن جيش الاحتلال يستهدف مجددا حشود المنتظرين للمساعدات على دوار الكويت صباح اليوم ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وقال، إن ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يؤكد أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال هي سلاح آخر لاستكمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأضاف، ان ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كاف.

الى ذلك، استشهد صيادان شقيقان بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات وسط قطاع غزة اليوم.

--(بترا)

ا ش/اح

12/03/2024 13:42:14