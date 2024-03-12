جيش الاحتلال يستهدف الباحثين عن لقمة العيش في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 آذار (بترا) أمجد الشوا- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على استهداف الغزيين الباحثين عن لقمة العيش لأولادهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا سيما في شمال القطاع الذي يعاني من مجاعة حقيقية في ظل انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات.
وأشار معروف في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن جيش الاحتلال يستهدف مجددا حشود المنتظرين للمساعدات على دوار الكويت صباح اليوم ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.
وقال، إن ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يؤكد أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال هي سلاح آخر لاستكمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف، ان ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كاف.
الى ذلك، استشهد صيادان شقيقان بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات وسط قطاع غزة اليوم.
--(بترا)
ا ش/اح
12/03/2024 13:42:14
MENAFN12032024000117011021ID1107968309
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