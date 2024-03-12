السفارة القطرية تدشن حملة السلال الغذائية

السفارة القطرية تدشن حملة السلال الغذائية
التاريخ
3/12/2024 2:36:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- أعلنت السفارة القطرية في الأردن اليوم الثلاثاء، عن تدشين حملة السلال الغذائية البالغ عددها 874 سلة، لتصل إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة والأسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية.
وتأتي الحملة وفق بيان للسفارة امتدادا لمبادرات إنسانية تقدمها دولة قطر بتوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
--(بترا)
ص خ/م ف
12/03/2024 13:37:01
MENAFN12032024000117011021ID1107968308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.