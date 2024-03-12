السفارة القطرية تدشن حملة السلال الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- أعلنت السفارة القطرية في الأردن اليوم الثلاثاء، عن تدشين حملة السلال الغذائية البالغ عددها 874 سلة، لتصل إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة والأسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية قطر الخيرية.

وتأتي الحملة وفق بيان للسفارة امتدادا لمبادرات إنسانية تقدمها دولة قطر بتوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

--(بترا)

ص خ/م ف

12/03/2024 13:37:01