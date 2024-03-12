الأردن يحصل على جائزة أفضل جناح بملتقى السياحة والسفر العراقي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- حصل الجناح الأردني على جائزة أفضل جناح ضمن الدورة السابعة لملتقى السياحة والسفر العراقي الذي أقيم في بغداد.

وجاء الملتقى برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، وهيئة السياحة العراقية، ومسؤولين من السفارة الأردنية في بغداد، وسفراء دول عربية، وشركات سياحة وسفر.

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة اليوم الثلاثاء، قدم مدير عام الملتقى وليد العبيدي، درعا خاصا لممثلي هيئة تنشيط السياحة، حيث شارك ضمن جناح الهيئة شركات سياحة وسفر، ومستشفيات وفنادق أردنية.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للهيئة بالملتقى، كأحد النشاطات والفعاليات التسويقية والترويجية المختلفة لها في السوق العراقي، بهدف ترويج السياحة التراثية، والتاريخية، والاستجمامية، إضافة إلى السياحة العلاجية والاستشفائية.

ويعد المرضى العراقيون الأعلى بين الوافدين الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات الأردنية العام الماضي بعدد بلغ

9394 مريضا.

وعلى هامش المعرض بحث ممثلو الهيئة مع مدير الإخلاء الطبي والاستقدام بوزارة الصحة العراقية تعزيز التعاون لزيادة أعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الأردن.

--(بترا)

ح خ/م ف/اح

12/03/2024 13:29:19