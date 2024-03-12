Tuesday, 12 March 2024 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام النقل البري يتفقد مركز الشحن الجوي بمطار الملكة علياء

3/12/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات خلال زيارة لمطار الملكة علياء الدولي، على سير عملية الشحن الجوي وإيجاد ساحة مناسبة لمواقف اصطفاف المركبات في منطقة الشحن.
وتأتي هذه الزيارة بناء على اجتماع سابق عقد في هيئة تنظيم النقل البري، ضم كلاً من وزارة النقل، والملكية الأردنية، ودائرة الجمارك- المطارات والأجهزة الأمنية المعنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ونقابة أصحاب شركات التخليص، تم الطلب خلاله متابعة عملية الشحن الجوي على أرض الواقع.
وأكد الوريكات، أن عملية الشحن تتوزع على ثلاث مجموعات هي المتقاعدون العسكريون، وشركات التخليص التي تقوم بتحميل البضاعة الواردة من خلال البيان الجمركي والشركات اللوجستية.
وأضاف، تم خلال الزيارة التباحث مع شركة الملكية الأردنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، ضرورة إيجاد ساحة مناسبة لعمل مواقف واصطفاف للمركبات في المنطقة لغايات إدارة وتنظيم عمليات الدخول والخروج لمركبات الشحن بإشراف هيئة تنظيم النقل البري من خلال منظومة إلكترونية متطورة، كما تم التباحث في كيفية التنظيم والتعاون حسب التعليمات الصادرة عام 2018 والمعمول بها.
--(بترا)
ن ش/ أ أ/اح
12/03/2024 13:26:35

MENAFN12032024000117011021ID1107968306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث