انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة عن طريق قبرص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- غادرت ميناء لارنكا في قبرص صباح اليوم الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد للمساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية .

وتمثل الشحنة اختبارا لفتح ممر بحري لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة الذي ينتشر فيه الجوع بعد 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتحمل السفينة الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس.

وأكدت المنظمة، بحسب ما نقلت الوكالة، أن "المساعدات التي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت إلى غزة، ونعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن".

ونشر المطبخ المركزي العالمي فرقًا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف لتفريغ الحمولة بمجرد وصول السفينة إلى القطاع.

وفي ظل شح المساعدات التي تصل عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من خمسة شهور من العدوان الإسرائيلي على غزة، يجري إنزال طرود المساعدات جوا وسيتم تسليمها عن طريق البحر بفضل فتح هذا الممر الإنساني البحري.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة، إن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يوميا منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم منظمة (أوبن آرمز) لورا لانوزا، الى أن سفينة المساعدات التي تحمل على متنها 200 طن من الأغذية انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/اح

12/03/2024 13:10:42