انطلاق أول سفينة مساعدات إلى غزة عن طريق قبرص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- غادرت ميناء لارنكا في قبرص صباح اليوم الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد للمساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية .
وتمثل الشحنة اختبارا لفتح ممر بحري لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة الذي ينتشر فيه الجوع بعد 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وتحمل السفينة الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس.
وأكدت المنظمة، بحسب ما نقلت الوكالة، أن "المساعدات التي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت إلى غزة، ونعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن".
ونشر المطبخ المركزي العالمي فرقًا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف لتفريغ الحمولة بمجرد وصول السفينة إلى القطاع.
وفي ظل شح المساعدات التي تصل عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من خمسة شهور من العدوان الإسرائيلي على غزة، يجري إنزال طرود المساعدات جوا وسيتم تسليمها عن طريق البحر بفضل فتح هذا الممر الإنساني البحري.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة، إن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يوميا منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم منظمة (أوبن آرمز) لورا لانوزا، الى أن سفينة المساعدات التي تحمل على متنها 200 طن من الأغذية انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
12/03/2024 13:10:42
MENAFN12032024000117011021ID1107968304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.