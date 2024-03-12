الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة عوريف قضاء نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، جنين، الخليل والقدس.
وبحسب البيان رافق الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة بمنازل الفلسطينيين ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 7555 معتقلا فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
12/03/2024 13:05:49
MENAFN12032024000117011021ID1107968303
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