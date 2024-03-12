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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

3/12/2024 2:36:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة عوريف قضاء نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، جنين، الخليل والقدس.
وبحسب البيان رافق الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة بمنازل الفلسطينيين ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 7555 معتقلا فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
12/03/2024 13:05:49

MENAFN12032024000117011021ID1107968303

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