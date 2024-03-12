الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرا، يوم أمس الاثنين، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/اح

12/03/2024 13:03:01