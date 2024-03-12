الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا
التاريخ
3/12/2024 2:36:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرا، يوم أمس الاثنين، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ أ أ/اح
12/03/2024 13:03:01
MENAFN12032024000117011021ID1107968302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.