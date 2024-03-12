إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 آذار (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، مخيم جنين وحاصرت منزلا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة عقب محاصرة المنزل.

وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تعاملت مع إصابتين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، إحداها بالرصاص الحي بالقدم لشاب (20 عاماً) تم نقله للمستشفى والثانية اعتداء بالضرب لشاب يبلغ من العمر (30 عاماً) تم نقله للمستشفى أيضاَ.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

12/03/2024 12:30:31