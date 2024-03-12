إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين
التاريخ
3/12/2024 2:36:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 آذار (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، مخيم جنين وحاصرت منزلا.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة عقب محاصرة المنزل.
وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تعاملت مع إصابتين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، إحداها بالرصاص الحي بالقدم لشاب (20 عاماً) تم نقله للمستشفى والثانية اعتداء بالضرب لشاب يبلغ من العمر (30 عاماً) تم نقله للمستشفى أيضاَ.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 12:30:31
MENAFN12032024000117011021ID1107968301
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