التلاوي تحصد فضية بطولة النمسا الدولية للسكواش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا) - توجت لاعبة السكواش الأردنية جنا التلاوي بالميدالية الفضية في بطولة النمسا الدولية للناشئين تحت سن 13 عاماً.
وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تأهل التلاوي إلى المباراة النهائية جاء بعد فوزها بأربع مباريات على كل من الإيطالية جوليا كورباني بنتيجة 3-0 وعلى الهنغارية كرستينا بنتيجة 3-0 وعلى النمساوية داريا بنتيجة 3-0 .
وفي الدور نصف النهائي فازت التلاوي على اللاعبة التشيكية اديلا بندوفا بنتيجة 3-0 قبل أن تخسر المباراة النهائية أمام المصنفة الأولى في البطولة اللاعبة الأوكرانية فيكتوريا بنتيجة 1-3.
-- (بترا)
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12/03/2024 12:29:10
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