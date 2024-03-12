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التلاوي تحصد فضية بطولة النمسا الدولية للسكواش

3/12/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - توجت لاعبة السكواش الأردنية جنا التلاوي بالميدالية الفضية في بطولة النمسا الدولية للناشئين تحت سن 13 عاماً.
وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تأهل التلاوي إلى المباراة النهائية جاء بعد فوزها بأربع مباريات على كل من الإيطالية جوليا كورباني بنتيجة 3-0 وعلى الهنغارية كرستينا بنتيجة 3-0 وعلى النمساوية داريا بنتيجة 3-0 .
وفي الدور نصف النهائي فازت التلاوي على اللاعبة التشيكية اديلا بندوفا بنتيجة 3-0 قبل أن تخسر المباراة النهائية أمام المصنفة الأولى في البطولة اللاعبة الأوكرانية فيكتوريا بنتيجة 1-3.
-- (بترا)
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12/03/2024 12:29:10

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