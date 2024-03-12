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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 82.44 دولار للبرميل

3/12/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 23 سنتًا إلى 82.44 دولار للبرميل.
وصعد عقد الخام الأميركي لشهر نيسان 17 سنتًا ليغلق عند 78.10 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
12/03/2024 12:28:04

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