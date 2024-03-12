ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 82.44 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 82.44 دولار للبرميل
التاريخ
3/12/2024 2:36:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 23 سنتًا إلى 82.44 دولار للبرميل.
وصعد عقد الخام الأميركي لشهر نيسان 17 سنتًا ليغلق عند 78.10 دولار للبرميل.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
12/03/2024 12:28:04
MENAFN12032024000117011021ID1107968299
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